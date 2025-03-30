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В МИД объяснили процесс создания временных администраций под эгидой ООН

В МИД объяснили процесс создания временных администраций под эгидой ООН

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Временные администрации под эгидой ООН ранее уже создавались, поэтому Москва или посредники сторон после переговоров могут подать соответствующий запрос во всемирную организацию в рамках урегулирования конфликта на Украине.

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