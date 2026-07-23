📹❗️Israel Aerospace Industries анонсировала перспективный самолёт стратегической радиоэлектронной и радиотехнической (вероятно, - и радиолокационной) разведки и РЭБ Ellyon.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Israel Aerospace Industries анонсировала перспективный самолёт стратегической радиоэлектронной и радиотехнической (вероятно, - и радиолокационной) разведки и РЭБ Ellyon.