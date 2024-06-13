Уфа "подсветит" свою транспортную развязку изумрудным цветом

В Уфе продолжается масштабное благоустройство транспортных развязок. На этот раз внимание было привлечено к перекрестку проспекта Салавата Юлаева и улицы Кирова, который вскоре будет подсвечен изумрудным цветом.
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