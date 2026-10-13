На Кубани врачи спасли 20 тысяч пациентов с болезнями сердца

С января 2026 года в более чем 20 сосудистых центрах Краснодарского края помощь получили около 20 тысяч пациентов с острыми сердечно-сосудистыми патологиями, из них 6 тысяч перенесли инфаркт и 14 тысяч — инсульт.
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