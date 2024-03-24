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Числа зверя: за кровавую расправу в «Крокусе» террористам пообещали 500 тысяч на всех

Числа зверя: за кровавую расправу в «Крокусе» террористам пообещали 500 тысяч на всех

Двое террористов, которые участвовали в нападении на «Крокус Сити Холл», вероятно, получили инструкции, когда ездили в Турцию, остальных нашли и привлекли к участию в преступлении уже на территории России, выяснили «Известия».

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