МНЭ: Низкие расходы на медицину и науку угрожают Казахстану негативными последствиями

Астана. 15 ноября. КазТАГ – Низкие расходы на медицину и науку угрожают Казахстану негативными последствиями, сообщается в представленной министерством национальной экономики концепции управления государственными финансами Казахстана до 2030 года.
Астана. 15 ноября. КазТАГ – Низкие расходы на медицину и науку угрожают Казахстану негативными последствиями, сообщается в представленной министерством национальной экономики концепции управления государственными финансами Казахстана до 2030 года.
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