Подмосковный врач Богданова: грудное вскармливание снижает риск развития рака

С 3 по 9 августа Минздрав России проводит Неделю популяризации грудного вскармливания. Акушер-гинеколог Луховицкой больницы Софья Богданова рассказала о пользе естественного кормления для здоровья ребенка и матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии