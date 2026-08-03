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Подмосковный врач Богданова: грудное вскармливание снижает риск развития рака

Подмосковный врач Богданова: грудное вскармливание снижает риск развития рака

С 3 по 9 августа Минздрав России проводит Неделю популяризации грудного вскармливания. Акушер-гинеколог Луховицкой больницы Софья Богданова рассказала о пользе естественного кормления для здоровья ребенка и матери.

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