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Что известно об уничтоженном 1 мая на Украине складе техники НАТО?

Что известно об уничтоженном 1 мая на Украине складе техники НАТО?

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровской Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24М Воздушных сил Украины, — сообщил на брифинге 1 мая официальный представитель Минобороны Россиигенерал-майор Игорь Конашенков.

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