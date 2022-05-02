Что известно об уничтоженном 1 мая на Украине складе техники НАТО?

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровской Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24М Воздушных сил Украины, — сообщил на брифинге 1 мая официальный представитель Минобороны Россиигенерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровской Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24М Воздушных сил Украины, — сообщил на брифинге 1 мая официальный представитель Минобороны Россиигенерал-майор Игорь Конашенков.
Свежие комментарии