❗️Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Crimean Tatar Foundation Фонд был создан в 2021 году в США и находится в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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❗️Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Crimean Tatar Foundation Фонд был создан в 2021 году в США и находится в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.