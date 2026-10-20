© Алексей Филиппов/РИА НовостиГоловоногие моллюски — осьминоги, кальмары и каракатицы — имеют специализированные щупальца с присосками, но то, как эти структуры эволюционировали из простого тела их предков-моллюсков, оставалось загадкой.