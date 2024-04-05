Дипломатия закончилась, активирован "чеченский сценарий"

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Откусит зверюга. Пописать на него можно
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3 час.
Elena Dmitrieva
Это не для средних умов. 😂😂😂
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3 час.
Elena Dmitrieva
Зачем? Политика это не открытые действия, тем более , учитывая первую специальность нашего Президента.
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3 час.

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