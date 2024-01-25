Важная помощь бойцам, воюющим у Артёмовска и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей: за дрон Мавик 2 advanced Александра из Краснодара, за тепловизор, пятиточечники, нефопамницы помощников Технофронта «Русской весны», за рации фонд «Русская тройка», за тактическую медицину Семена из Мытищ, за активные наушники Бориса из Томска.