Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Важная помощь бойцам, воюющим у Артёмовска и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Важная помощь бойцам, воюющим у Артёмовска и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей: за дрон Мавик 2 advanced Александра из Краснодара, за тепловизор, пятиточечники, нефопамницы помощников Технофронта «Русской весны», за рации фонд «Русская тройка», за тактическую медицину Семена из Мытищ, за активные наушники Бориса из Томска.

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