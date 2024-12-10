«Уралкалий» стал лауреатом Всероссийского конкурса практик трудоустройства

В конце минувшей недели в Москве в Министерстве труда и социальной защиты РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи.
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