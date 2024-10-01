Владелец забыл документы в бардачке, а машину эвакуируют? Вот что его ждет

В Госдуме не поддержали поправки к правилам эвакуации автомобилей. Думский комитет по госстроительству отказался внести изменения, предложенные ЛДПР, касающиеся защиты граждан, не имеющих документов на машину, потому что они находятся внутри эвакуируемого автомобиля.