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Xiaomi 18 Fold первым в мире получит передовую память LPDDR6. Её производит китайская CXMT

Xiaomi 18 Fold первым в мире получит передовую память LPDDR6. Её производит китайская CXMT

CXMT бросает вызов Samsung и SK Hynix Китайская CXMT начала серийное производство мобильной памяти LPDDR6 и поставит новые чипы компании Xiaomi для её будущего флагманского складного смартфона 18 Fold.

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