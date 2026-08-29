Xiaomi 18 Fold первым в мире получит передовую память LPDDR6. Её производит китайская CXMT

CXMT бросает вызов Samsung и SK Hynix Китайская CXMT начала серийное производство мобильной памяти LPDDR6 и поставит новые чипы компании Xiaomi для её будущего флагманского складного смартфона 18 Fold.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым