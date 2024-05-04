Террористическая атака: американские ракеты долетели до Крыма

Террористическая атака: американские ракеты долетели до КрымаВ ночь на 4 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымским полуостровом, отразив очередной удар со стороны ВСУ.
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