Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Вадим Быстров
    Был в Советской Грузии, ни кто суп Харчо без чеснока не готовил!!!Харчо вкуснее бор...
  • Тамара
    Друзья, не горячитесь и не фукайте. Настоящий грузинский суп-харчо безумно вкусный.Харчо вкуснее бор...
  • Boleslav Buljanowskij
    Добавьте в тесто грамм 30 - 40 водки для большего пузырения. И к чебурекам горячим лучше холодного пива нет ни чего...Показываем как сд...

Показываем как сделать правильное тесто для чебуреков. Рецепт от повара чебуречной, где всегда очередь

Показываем как сделать правильное тесто для чебуреков. Рецепт от повара чебуречной, где всегда очередь

Вкус подлинных чебуреков, идентичных тем, что готовились в чебуречных времен Советского Союза, зависит от особенностей теста: он должен быть легким, воздушным и одновременно способным удерживать внутри себя все соки.

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Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
Добавьте в тесто грамм 30 - 40 водки для большего пузырения. И к чебурекам горячим лучше холодного пива нет ни чего...
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