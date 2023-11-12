Показываем как сделать правильное тесто для чебуреков. Рецепт от повара чебуречной, где всегда очередь

Вкус подлинных чебуреков, идентичных тем, что готовились в чебуречных времен Советского Союза, зависит от особенностей теста: он должен быть легким, воздушным и одновременно способным удерживать внутри себя все соки.
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