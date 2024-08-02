В этом году брейданс впервые вошёл в программу Олимпийских игр

Чемпион России ответил на пять вопросов об этом танце Первые танцоры брейкданса (брейкинга) появились больше 50 лет назад в американском Бронксе, а в этом году танец впервые вошёл в программу Олимпийских игр.
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