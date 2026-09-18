Аграрии Ямала рассчитывают на рекордный урожай картофеля

В Ямало‑Ненецком автономном округе в полном разгаре уборочная кампания. Благоприятные погодные условия теплого лета позволили сформировать оптимистичные прогнозы: в этом сезоне в регионе намерены собрать около 140 тонн картофеля.
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