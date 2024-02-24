Минобороны: в Авдеевке взяли в плен около 200 украинских военных

Остатки Вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен в Авдеевке. Об этом рассказал командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
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