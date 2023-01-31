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Стюардесса сообщила о предмете, который туристы массово крадут из самолетов Самым популярным и в то же время странным предметом, который туристы массово крадут из самолетов в качестве сувенира, назван спасательный жилет, лежащий под каждым креслом.