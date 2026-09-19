Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве посетят около 500 иностранных гостей

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Порядка 500 международных наблюдателей и электоральных экспертов, как ожидается, посетят Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве за три дня голосования, с 18 по 20 сентября.
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