В МИД КНР прокомментировали «готовность» Украины воевать со страной с США

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала на брифинге заявление депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко* о том, что украинцы якобы готовы воевать «без разницы» с кем, в том числе с Китаем, но лишь бы на стороне США.