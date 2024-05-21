Reuters: россияне массово покидают Турцию на фоне сложностей с получением ВНЖ

Россияне, которые после начала боевых действий на Украине уехали жить в Турцию, начинают массово перебираться в другие страны на фоне проблем с оформлением вида на жительство ВНЖ), ростом расходов и ограничениями в банках.
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