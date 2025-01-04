Подразделения ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ в небе над Россией

Подразделениями противовоздушной обороны армии России в течение суток сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью российскими регионами, заявила 4 января пресс-служба министерствпа обороны РФ.
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