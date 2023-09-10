Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проголосовал на выборах губернатора

На избирательный участок глава Новосибирска пришёл в последний день выборов.Утром в воскресенье, 10 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть пришёл на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах губернатора Новосибирской области.
На избирательный участок глава Новосибирска пришёл в последний день выборов.Утром в воскресенье, 10 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть пришёл на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах губернатора Новосибирской области.
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