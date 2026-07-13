После того, как Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск в зоне проведения СВО, на Западе освобождение Константиновки и другие события стали воспринимать по-другому.
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