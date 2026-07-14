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Несекретные материалы

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Иран и хуситы берут проливы в кольцо: прогноз экспета по нефтяному шоку

Иран и хуситы берут проливы в кольцо: прогноз экспета по нефтяному шоку

В последние дни США и Иран активно обмениваются ракетно-дроновыми ударами, эскалируя обстановку на Ближнем Востоке в целом и вокруг Ормузского пролива в частности.

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Комментарии
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Надежда
Иранцы, покажите рыжему шоумену, якобы, миротворцу, его истинное место, а не то, которое он себе нарисовал в воспаленном мозгу!)✌️
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4 н.
ВМ
Владимир Моргунов
он себя нарисовал очень похожим на Ленина, даже полысеть готов и бороденку отрастить, да устроить мировую революцию ?? КОЛ ОСИНОВЫЙ САТАНЕ В ГРУДИНУ, ДАБЫ НЕ ДОВЕЛ МИР ДО ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ !!!
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4 н.