Иран и хуситы берут проливы в кольцо: прогноз экспета по нефтяному шоку

Иранцы, покажите рыжему шоумену, якобы, миротворцу, его истинное место, а не то, которое он себе нарисовал в воспаленном мозгу!)✌️

ВМ

Владимир Моргунов

он себя нарисовал очень похожим на Ленина, даже полысеть готов и бороденку отрастить, да устроить мировую революцию ?? КОЛ ОСИНОВЫЙ САТАНЕ В ГРУДИНУ, ДАБЫ НЕ ДОВЕЛ МИР ДО ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ !!!