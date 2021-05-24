Я думаю проблемы с памятью, это не только проблемы возраста и начинать о ней задумываться стоит уже сейчас, ведь никто не знает, что будет с нами завтра, а от памяти и полноценной работы мозга зависит многое и ему также требуется тренировка, и вот около полугода назад я нашла интересную японскую гимнастику, которую создал Ёсия Хасэгава (мечтаю найти его книгу, но пока никак), она чем-то напоминает энергетическую гимнастику для рук (японскую), но в ней несколько иные упражнения, мне известны только пять, возможно есть и больше (в его книге), но мне хватает и тех пяти, что я делаю, ибо пока привыкнешь действительно ощущаешь, "шевеление" в уставшей голове :) поэтому, давайте подробнее о них поговорим - покажу, как делаю и расскажу в чём польза.