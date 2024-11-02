18-летний наркозакладчик из Ангарска получил 4,5 года колонии

В Ангарске 18-летнего юношу приговорили к 4,5 годам колонии за сбыт наркотических средств. По данным СУ СК по региону, в январе этого года ангарчанин вступил в преступную группу, взаимодействовал с ней через мессенджер, получал партии наркотиков, расфасовывал их дома, а после распространял.
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