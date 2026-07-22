В АТОР опровергли информацию о вспышке вируса Коксаки в Турции

Информация о вспышке вируса Коксаки на турецких курортах не соответствует действительности. Случай заболевания одной семьи в отеле носит единичный характер и является совершенно обыденным для пика летнего сезона.
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