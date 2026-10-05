Горизбирком Петербурга передаст мандат Кутепова Галине Королевой

Горизбирком 6 октября 2026 года рассмотрит вопрос о передаче освободившегося после ухода Андрея Кутепова в Совет Федерации мандата депутата Заксобрания Галине Королевой, участвовавшей в выборах по списку «Единой России» в региональной группе № 4.