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Царьград

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Горизбирком Петербурга передаст мандат Кутепова Галине Королевой

Горизбирком Петербурга передаст мандат Кутепова Галине Королевой

Горизбирком 6 октября 2026 года рассмотрит вопрос о передаче освободившегося после ухода Андрея Кутепова в Совет Федерации мандата депутата Заксобрания Галине Королевой, участвовавшей в выборах по списку «Единой России» в региональной группе № 4.

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