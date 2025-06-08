Будущее слова «свёкла»: разговорный вариант произношения набирает популярность

Доктор филологических наук Мария Каленчук из РАН заявила, что произношение "свеклА" может стать равным литературной норме "свЁкла".
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