Мошенники придумали схему обмана с несуществующими долгами ЖКХ

Оплатить их предлагают по поддельным куар-кодам Мошенники придумали новую схему обмана путем распространения поддельных квитанций ЖКХ с несуществующими долгами, передает ТАСС со ссылкой на управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.