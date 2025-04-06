Мошенники придумали схему обмана с несуществующими долгами ЖКХ

Оплатить их предлагают по поддельным куар-кодам Мошенники придумали новую схему обмана путем распространения поддельных квитанций ЖКХ с несуществующими долгами, передает ТАСС со ссылкой на управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
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