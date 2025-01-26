Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    замечательный политик. но ему   трудно очень среди европейских политиков.На фоне попытки «...
  • Регина Толстоброва
    Прибалтийскими странами руководят одни дурочки. там нет умных  и ответственных руководителей.Деградация Прибал...
  • Анатолий Анатольев
    Территорию уже давно купили, пора возвращать свое, чтобы лесных не братьев на 0 умножить!!!! Надоели тормознутые!Деградация Прибал...

Популярный хит «Сигма бой» предложили запретить в Европе из-за «пропаганды российских идей»

Немецкий политик Нела Риль заявила в Европарламенте, что трек внедряет российские идеи в европейское общество и вообще плохо влияет на молодёжь:«Вы знаете про «Сигма бой»? «Сигма бой» — это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передаёт патриархальные и пророссийские взгляды на мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх