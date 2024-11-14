Лавров рассказал о проблемах с заправкой самолёта отряда «Россия» из-за санкций

В последние годы неоднократно возникали проблемы из-за западных санкций при заправке самолёта специального лётного отряда «Россия», заявил глава МИД Сергей Лавров в опубликованном 14 ноября интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.
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