"Нас интересует, кто заказчик". Главное с совещания Путина о ситуации в "Крокусе"

За кровавой расправой может стоять киевский режим, намекнул президент Количество жертв теракта в подмосковном "Крокусе" возросло до 139 человек, 45 человек из них погибли в результате пожара, столько же – были застрелены.
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