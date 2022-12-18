Снукер. English Open. Селби встретится с Бреселем в финале

Сегодня в Брентвуде пройдет финал открытого чемпионата Англии по снукеру. Марк Селби против Люки Бреселя Снукер English Open Брентвуд, Англия Финал Марк Селби (Англия) – Люка Бресель (Бельгия) Первая сессия – 16.
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