Названы самые успешные модели BYD: они продаются сотнями тысяч единиц в год

Компания BYD, которая отчиталась о рекордных продажах за 2023 год, подтвердила, что на долю BYD Dolphin пришлось 12%, или 367 419 единиц, от всех продаж в 2023 году, что на 79% больше, чем 205 417 единиц в 2022 году.