Теракт в Дагестане: последние подробности и хронология

Теракт в Дагестане уже признали крупнейшим за последние десять лет. И, похоже, атака была тщательно спланирована! Радикалы разделились на две группы: одни атаковали Махачкалу, вторые в этот же момент — Дербент.
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