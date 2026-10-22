Английский тренер Харри Реднапп считает, что Алексей Батраков мог бы показать себя в АПЛ. Полузащитник « Галатасарая » забил во втором матче Лиги чемпионов подряд – против «Барселоны» (1:4) и «Лилля» (4:2).