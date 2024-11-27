Лавров: Конфликт на Украине очень далек от дипломатического урегулирования

Запад по-прежнему «одержим идеей нанесения России стратегического поражения», заявил глава МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине «пока очень далек от политико-дипломатического урегулирования».
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