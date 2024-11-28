Анчелотти: «Реал» боролся до пенальти. Возможно, Мбаппе не хватает уверенности»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в гостевом матче 5-го тура Лиги чемпионов высказался об игре форварда сливочных Килиана Мбаппе, который не реализовал пенальти при счете 0:1.
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