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В Bloomberg узнали, какие пункты входят в "победный план" Зеленского

В Bloomberg узнали, какие пункты входят в "победный план" Зеленского

План Украины включает вступление в НАТО и регулярные поставки оружияВладимир Зеленский недавно похвастался, что подготовил "победный план", но раскрывать его содержание не стал.

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Комментарии
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Eduard
В НАТО не имеют права братт страны,где идет врйна,это Закон.Свои хотелки придержи.Всем понятно ,что Зеленского подкупили,что бы он Украину сдал в ЕЕС и сразу в НАТО!
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14 час.
Eduard
НАТО это не ярмарка,зачем туда торопиться никто не понимает!
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14 час.
Eduard
Никогда Украина на будит в ЕС и тем более в антирусмком НАТО,это безопастность России!
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14 час.

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