В Bloomberg узнали, какие пункты входят в "победный план" Зеленского

Eduard В НАТО не имеют права братт страны,где идет врйна,это Закон.Свои хотелки придержи.Всем понятно ,что Зеленского подкупили,что бы он Украину сдал в ЕЕС и сразу в НАТО!

Eduard НАТО это не ярмарка,зачем туда торопиться никто не понимает!