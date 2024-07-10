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Новости экономики России

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Саудовская Аравия привлекла $12,35 млрд от продажи акций Aramco

Саудовская Аравия получила в общей сложности $12,35 млрд от продажи дополнительных акций Aramco после увеличения предложения самой дорогой нефтяной компании в мире, как следует из документа, с которым ознакомилось агентство Reuters.

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