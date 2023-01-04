Иронический тест: А ты точно смотрел «Иронию судьбы…»?

Проверим, настоящие они, твои миллионы просмотров самой новогодней кинокомедии всех советских времен и народов, или накрученные! Тут вот некоторые гордо жалуются, что смотрели эту вашу «Иронию судьбы…» миллион раз уже и досмотрели до черных дыр, давай, механик, крути другое кино! Интереса ради предлагаем проверить, действительно ли ты за столько просмотров вызубрил жизненную кинокомедию Эльдара Рязанова от апельсинной корки до корки или в твоей памяти ее деталей все же чернеют дыры и белеют пятна? Пройти тест.