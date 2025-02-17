Don Mash: в правительстве Ростовской области начались обыски

Сотрудники силовых структур проводят обыски в правительстве Ростовской области, пишет Don Mash.По данным Telegram-канала, обыски могут иметь отношение к министру сельского хозяйства региона и заместителю губернатора Костантину Рачаловскому.
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