«Выполнение поручений президента». В России утвердили кураторов ряда федеральных и нацпроектов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил кураторов ряда действующих федеральных проектов, в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России, а также руководителей отдельных национальных проектов.
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