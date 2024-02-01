В российский прокат выходит новый фильм Вима Вендерса об уборщике туалетов. И его стоит посмотреть

«Идеальные дни» — это медленная медитативная картина об уборщике общественных туалетов в Токио. Фильм уже номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а исполнитель главной роли Козди Якусё получил приз за лучшую мужскую роль в Каннах.
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