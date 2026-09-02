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Политолог Белов: Германия целенаправленно обостряет отношения с РФ

Политолог Белов: Германия целенаправленно обостряет отношения с РФ

Закрытие властями Германии генконсульства России и «Русского дома» — не просто недружественный шаг, а последовательное и целенаправленное обострение отношений с Москвой.

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